Ronnie Wood (Rolling Stones), in arrivo un documentario

Si intitola "Somebody Up There Likes Me" e sarà presentato il prossimo 12 ottobre al London Film Festival un nuovo documentario si Ronnie Wood, leggenda britannica delle sei corde già in forze in Faces, Small Faces e Jeff Beck Group e dal 1975 presente in pianta stabile nella formazione dei Rolling Stones: l'opera, ha spiegato il regista Mike Figgis - noto ai più per il film con Nicholas Cage del 1995 "Via da Las Vegas" - sarà un ritratto "intimo" dell'artista che affronterà sia i momenti più bui passati dal sodale di Mick Jagger e Keith Richards nel corso della sua carriera (la lotta contro la dipendenza da cocaina e contro un tumore ai polmoni) sia gli interessi extra-musicali dell'artista, come per esempio la pittura.

"La combinazione tra i suoi vasti interessi musicali e il suo amore per le arti figurative mi parevano un ottimo spunto per un documentario", ha spiegato Figgis: "Ho deciso di buttarmi in questa impresa e abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo avuto una lunga serie di conversazioni interessanti, nel corso delle quali abbiamo toccato moltissimi argomenti, e che ci hanno portato a incontrare artisti del calibro di Damien Hirst e a realizzare delle bellissime session musicali in studio. Gli altri Stones sono intervenuti con storie interessanti e il risultato è stato questo film: Ronnie è una persona davvero interessante".

Al momento non è ancora stata rivelata né la data di una possibile distribuzione nelle sale né quella di una eventuale messa in vendita in formato home video.