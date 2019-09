Robert Johnson, la storia di "King of The Delta Blues Singers"

Nell’Olimpo del blues, la figura di Robert Johnson è sicuramente una delle più misteriose. La storia della sua vita è ormai leggendaria – a partire dal patto stipulato col diavolo, al crocicchio della Highway 61 – ed esistono soltanto un paio di foto che lo ritraggono.

Ha un che di occulto la sua stessa morte, avvenuta in circostanze poco chiare e – per giunta – a 27 anni, rendendolo così il primo esponente del celebre Club 27 di cui, nel tempo, entrarono a far parte anche Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, fino ad arrivare a Kurt Cobain e Amy Winehouse.

Nel corso della sua breve vita Johnson incise davvero poco materiale. Ecco perché King of The Delta Blues Singers può essere considerato a tutti gli effetti la compilation definitiva. Non solo: questa raccolta è decisamente influente anche e soprattutto per la portata del bluesman nel suo genere.

