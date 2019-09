Canova, il 7 settembre la serata evento 'Milano è per sempre'

I Canova saranno protagonisti, il prossimo 7 settembre al Circolo Magnolia di Segrate, alla periferia est del capoluogo lombardo, di "Milano è per sempre", serata evento che chiude il tour di cinque mesi tenuto dalla formazione guidata da Matteo Mobrici in tutta Italia: durante lo speciale show la formazione - che diserterà per qualche tempo le scene dal vivo per dedicarsi alla scrittura di nuovo materiale - ospiterà sul proprio palco una serie di ospiti speciali, tra i quali sono stati confermati, al momento, Gazzelle e Fulminacci.

"Il 7 settembre sarà un concerto speciale perché saluteremo live la nostra Milano", ha fatto sapere la band: "Una fine che rappresenta in realtà un nuovo inizio. Non avremmo potuto fare altro che abbracciare la città a cui siamo più legati e condividere questa grande festa con amici speciali".

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne al prezzo di 15 euro, compresi diritti di prevendita ma escluse eventuali commissioni addizionali.