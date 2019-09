Italia live: da Milano a Roma, i luoghi della musica dal vivo

In collaborazione con:

“Senza togliere la mano dalla manipola sinistra vedo dal mio orologio che sono le otto e mezza”. È l’incipit del libro di Robert Pirsig “Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”. Potrebbe essere l’inizio di una serata in giro per concerti nei luoghi della musica dal vivo in Italia. Nelle prossime pagine vi condurremo in un breve tour virtuale fra templi della musica e locali storici di alcune grandi città. Partendo da Milano, capitale italiana della musica live.