Roger Waters alla Mostra del Cinema di Venezia: i dettagli

Come già anticipato da Rockol il già cantante, bassista e autore dei Pink Floyd Roger Waters sarà presente alla settantaseiesima edizione del Festival del Cinema di Venezia per presentare - fuori concorso - il documentario "Roger Waters Us + Them", testimonianza del tour intrapreso dall'artista britannico tra il 2017 e 2018: subito dopo la proiezione del lungometraggio, programmata per le 21 del prossimo 6 settembre presso la sala Darsena, al Lido, il già sodale di David Gilmour intratterrà una conversazione pubblica con Liv Tørres, direttrice del Nobel Peace Center di Oslo, per parlare non solo della sua carriera musicale e del nuovo film ma anche delle sue (ben note) posizioni politiche.

I biglietti per assistere all'anteprima e all'incontro con l'artista sono disponibili sul sito della Biennale a questo indirizzo al prezzo di 13,50 euro.

"Roger Waters Us + Them" sarà proiettato da Nexo Digital nei cinema italiani i prossimi 7, 8 e 9 ottobre: l'elenco delle sale che ospiteranno le proiezioni - e i biglietti per le stesse - sono disponibili a questo indirizzo.