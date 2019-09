Una festa per i sei mesi di Germi, il locale di Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo

Aperto lo scorso 5 marzo, festeggia sei mesi Germi, il locale in zona Darsena a Milanod i Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo insieme ai soci Francesca Risi e Gianluca Segale.

Germi - che ha appena siglato una partnership con Rockol per la Milano Music Week - riapre dopo la pausa estiva proprio il 5 settembre e festeggia con una festa, con "open stage" e ospiti speciali Diodato, Dellera, Succi.

Spiegano i fondatori: "In questi 6 mesi Germi è diventato a tutti gli effetti quello che si era proposto: un luogo di contaminazione. In questo piccolo locale in zona Darsena che nasce dalla passione e dalla necessità di creare un luogo che dia spazio a 360 gradi alla cultura abbiamo visto infatti alternarsi innumerevoli linguaggi: dalla musica classica alla contemporanea, dal rock al pop, dai workshop agli incontri con autori, musicisti, scrittori... passando per le presentazioni di dischi e libri, quei libri che incorniciano tutto il locale, avvolgendolo in un'atmosfera assolutamente intima e confidenziale".

Questo il programma del mese di settembre - Germi si trova in via Cicco Simonetta 14/4. Per accedere agli eventi è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere sul sito con 24 ore di anticipo.

Giovedì 5 settembre

6 mesi di Germi, Festa di inizio stagione

Apertura ore 19, Open stage dalle 21

Special Guests: Diodato, Dellera, Succi

Ingresso libero + tessera Acsi

Domenica 8 settembre

In collaborazione con “Civica scuola di musica Claudio Abbado”, Un grande classico

Trio di percussionisti: Stefano Grasso, Diego Guaglianone, Marco Silvestri

Ingresso libero con tessera Acsi

Apertura ore 19

Mercoledì 11 settembre

Filippo Graziani in “Arcipelago Chieti”

Viaggio nelle parola e nella musica di Ivan Graziani

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi,

Apertura ore 19, Inizio presentazione ore 21:00

Giovedi 12 settembre

Germi di teatro: “...e bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo” (racconto anarchico e poetico di ‪Piero Ciampi‬). progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi

regia a cura di Massimo Luconi, con Arianna Scommegna, fisarmonica Giulia Bertasi

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19

Sabato 14 settembre

TV Smith (The Adverts) In concerto

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19 On stage alle 21

Domenica 15 settembre

19’40” presenta: Gli amici contemporanei

Sergej Tchirkov - Accordeon, Andrew Quinn - Visuals,

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19, On Stage ore 21

Giovedì 19 settembre

Alos e Xabier Iriondo - Presentazione del disco “Coscienza di se’”

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19, On stage dalle 21

Venerdì 20 settembre

The Kalweit Project - Presentazione del “Swiss bikes Ep”

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19 On stage dalle 21

Sabato 21 settembre

Succi - Presentazione del nuovo album “Carne cruda a colazione”

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19

On stage dalle 21

Martedì 24 settembre

Presentazione del libro - “Fuochi” di Roberto Farina

Moderatore: Manuel Agnelli

Ingresso libero Apertura ore 19

Mercoledi 25 settembre

A SOLO - Stefano Pilia in concerto

Presentazione nuovo album “IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI”

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19. On stage dalle 21

Giovedi 26 settembre

Fabio Celenza - Plugged

Ingresso libero + tessera Acsi

Apertura ore 19 -On stage dalle 21

Venerdì 27 settembre

Futurissima presenta: Zé in concerto

Sottoscrizione 8€ + tessera Acsi

Apertura ore 19 On stage dalle 21

Sabato 28 settembre

Epo - Il nuovo album Enea in concerto

Special guest: Rodrigo D’Erasmo

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19 On stage dalle 21

Domenica 29 settembre

19’40” presenta: “Gli amici contemporanei”

Crew Experience (Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Francesco Fusaro)

Sottoscrizione 10€ + tessera Acsi

Apertura ore 19, On stage dalle 21