Queen: Rockol regala "Queen. Opera omnia" di Roberto De Ponti

In collaborazione con Giunti Editore, Rockol regalerà la prossima settimana cinque copie del libro "Queen. Opera omnia. Le storie dietro le canzoni", scritto da Roberto De Ponti e in arrivo in questi giorni nelle librerie italiane.

Questo libro affronta tutte le canzoni della band di "Bohemian Rhapsody", dagli stravaganti esordi dei primi anni ‘70 al finale di partita di “Made In Heaven”, l’album pubblicato dopo la scomparsa di Freddie Mercury, passando per i tanti brani inediti riscoperti negli ultimi anni. Il massimo di informazioni su ogni singolo brano, dai primi germi di idea alla messa in nastro, dal racconto del lavoro in studio agli eventuali sviluppi sulla scena. Si parla dell'accoglienza dei fans, non si dimenticano i giudizi della stampa: ma soprattutto spiccano le parole dei diretti interessati, scelte con cura appassionata dalle migliaia di interviste rilasciate nel corso degli anni. Un mosaico che vale non solo come immenso repertorio di consultazione ma anche come importante traccia biografica.

Come partecipare e come vincere? Ogni giorno, da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre, Rockol pubblicherà una domanda relativa ai Queen. Le risposte andranno inviate a

contest@rockol.it

indicando nell'oggetto della mail il codice che sarà indicato in ogni domanda.

Le mail dovranno contenere, oltre al nume e cognome del partecipante, anche l'indirizzo postale al quale Giunti Editore spedirà il libro nel caso il partecipante risulti vincitore.

Ogni giorno ci sarà un vincitore, e sarà il primo ad aver risposto correttamente alla domanda di quel giorno (farà fede l'orario di arrivo della mail sul server di Rockol).

Le risposte esatte e i nomi dei vincitori saranno pubblicati da Rockol lunedì 16 settembre.

In bocca al lupo!