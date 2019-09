Taylor Swift, una cover dal vivo di Phil Collins. Il video

Attivissima nella promozione della sua nuova fatica in studio, "Lover", distribuita sui mercati a partire dallo scorso 23 agosto, Taylor Swift è stata protagonista di un'ospitata presso gli studio di New York di Radio BBC1. La cantante di Reading, Pennsylvania, oltre ad intrattenersi con la presentatrice, ha eseguito dal vivo quattro brani inclusi nel suo album più recente - “London Boy”, la title track, “The Archer” e “You Need To Calm Down” - oltre che a una cover di "Can’t Stop Loving You", brano di Phil Collins originariamente pubblicato nell'album "Testify" del 2002. L'intero passaggio della Swift presso il BBC1 Live Lounge di New York è disponibile nel frame video qui sotto: l'esecuzione della cover di Collins inizia a 21' e 17''.

"Credo che il tipo di amore al quale fa riferimento questa canzone è quello incondizionato", ha spiegato l'artista prima di eseguire la sua interpretazione del brano firmato dall'ex Genesis: "La gente parla sempre di 'amore incondizionato' ma non credo che sappia realmente di cosa si tratti: è quando ami qualcuno che non ti ama più. E' la cosa più triste del mondo, amereste qualcuno che vi dice 'non voglio stare più con te, non ti amo più'?".