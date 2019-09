‘Rhythm + Flow’, il teaser del talent per rapper

Annunciato lo scorso inverno, il talent per rapper targato Netflix e battezzato “Rhythm + Flow” si prepara ad approdare sulla piattaforma di video streaming fondata da Reed Hastings e Marc Randolph. Come già vi avevamo raccontato saranno Cardi B, Chance the Rapper e T.I. i giudici del nuovo programma, alla ricerca della nuova star dell’hip hop, del quale è ora disponibile un nuovo teaser. Eccolo:

Insieme alla clip arrivano anche le prime informazioni su come sarà strutturato il programma. I due rapper e la femcee faranno le audizioni agli aspiranti astri nascenti del rap statunitense tra Los Angeles, New York, Atlanta e Chicago, prima che la sfida vera e propria a colpi di rime prenda il via. Le audizioni saranno raccolte nelle prime quattro puntate e rese disponibili dal 9 ottobre, mentre dal 16 ottobre la piattaforma ospiterà le battaglie rap e i video musicali. I campionamenti, le collaborazioni e la finale potranno invece essere visti dal 23 ottobre.