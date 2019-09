Marco Mengoni, si aggiunge una nuova data al tour nei palazzetti

Si esibirà anche al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, la voce di “L’essenziale”, nell’ambito del tour che il prossimo autunno Marco Mengoni porterà nei palazzetti dello sport della Penisola, prolungamento nella fredda stagione della tournée a supporto di “Atlantico” iniziata la scorsa primavera. La data di Eboli si terrà il prossimo 24 novembre, tra il concerto di Roma e quello di Reggi Calabria: nel suo complesso, il tour partirà il 6 novembre a Perugia e si concluderà, per quanto riguarda l’Italia, il 28 novembre ad Acireale. Subito dopo Marco Mengoni si sposterà nel resto d’Europa per una manciata di date nel Vecchio Continente.

I biglietti per la data di Eboli del tour saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 4 settembre su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Oltre alle date primaverili il cantautore di Ronciglione ha continuato a cantare sui palchi d’Italia anche nel corso dell’estate, quando l’“Atlantico tour” è diventato il “Fuori Atlantico tour”. Il disco è il quinto per Mengoni, che ha esordito nel mercato discografico nel 2011 con “Solo 2.0”, al quale hanno poi fatto seguito “Pronto a correre” (2013), “Parole in circolo” (2015) e “Le cose che non ho” (2015).