Gemitaiz & Madman, esce il disco congiunto ‘Scatola nera’

I live a due in programma per i prossimi 13 e 20 marzo rispettivamente a Roma e a Milano non erano le uniche sorprese della coppia artistica Gemitaiz-Madman, che ha annunciato l’uscita di un nuovo disco, in arrivo il prossimo 20 settembre, dal titolo “Scatola nera”, il terzo lavoro realizzato congiuntamente dai due rapper dopo l’EP “Detto, fatto.” del 2012 e l’album “Kepler” del 2014. Il disco è già stato anticipato dal singolo “Veleno 7”, che lo scorso mese di giugno ha segnato il record nazionale di 1.824.280 stream in ventiquattro ore su Spotify. Ecco la cover di “Scatola nera”:

Un paio di giorni fa Gemitaiz, al secolo Davide De Luca, ha fatto un brutto incidente in macchina a Milano insieme a Venerus, dopo che i due si erano esibiti, nella veste di ospiti, al concerto di Franco126 al Magnolia di Segrate. Fortunatamente i due artisti non si sono fatti niente di grave, anche se Gemitaiz ha scritto che lui e il collega ne sono usciti “vivi per caso”.