Fetty Wap, il rapper è stato arrestato in un hotel

Riferisce la testata di gossip statunitense TMZ che il rapper Fetty Wap è stato arrestato domenica scorsa, 1 settembre, al Mirage Hotel and Casino di Las Vegas. Fetty Wap, apprende TMZ delle forze di polizia, ha avuto uno scontro con un membro dello staff della struttura del Nevada, addetto alla custodia dell’area parcheggio: l’uomo è stato colpito dall’artista ventottenne con tre pugni dopo un diverbio. L’aggressione è costata alla voce di “Trap Queen” tre accuse di reato minore, ma Willie Maxwell II è stato rilasciato a poche ore dall’arresto, in attesa che - scrive sempre TMZ – il rapper incontri presto un giudice. Al momento nessun rappresentante o avvocato di Fetty Wap, sotto sollecitazione di TMZ, ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Il rapper del New Jersey ha all’attivo un solo album, “Fetty Wap”, uscito nel 2015, e numerosi mixtape e singoli, nonché una nutrita lista di collaborazioni che vanno da Rich The Kid a DJ Khaled, da David Guetta alle Fifth Harmony.