Concerti, Devendra Banhart: una data a febbraio a Milano

In attesa della pubblicazione del suo nuovo disco, “Ma”, Devendra Banhart ha annunciato la sua prossima esibizione in Italia, che si terrà domenica 9 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il live del trentottenne cantautore texano saranno in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 9 di venerdì 6 settembre 2019 e in tutti i punti vendita fisici Ticketone e nelle prevendite autorizzate da lunedì 9 settembre 2019, a partire dalle ore 9. Ecco i dettagli del concerto:

Apertura Porte 19:00

Orario Show 21:00

Prezzo dei biglietti:

Poltronissima Gold - € 42,00 + € 6,30 diritti di prevendita

Poltronissima - € 37,00 + € 5,55 diritti di prevendita

Poltrona - € 33,00 + € 4,95 diritti di prevendita

Balconata - € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

L’artista indie-folk darà alle stampe il prossimo 13 settembre il suo nuovo album che, come anticipato dall’artista statunitense di origini venezuelane, tratterà del tema della maternità e dell’amore materno. “Ma”, ideale seguito del precedente “Ape in Pink Marble”, datato 2016, è stato anticipato dai singoli “Kantori Ongaku”, in omaggio al giapponese Haruomi Hosono, “Abre Las Manos”, dedicato al Venezuela, e “Memorial”. Potete ascoltare tutti e tre i brani, nell’ordine, qui di seguito: