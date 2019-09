Rockol sceglie Germi per i suoi appuntamenti alla Milano Music Week

Una serie di incontri dedicati ai temi caldi della musica e dell’industria con i protagonisti della nostra scena: per la Milano Music Week, Rockol ha il piacere di annunciare un accordo con Germi - il nuovo locale di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo in zona Darsena a Milano – che sarà la sede ufficiale nella quale si svolgeranno i "Rockol Talk Shows", il cui formato prevede interviste, panel, appuntamenti letterari, keynote, workshop, tutto in uno dei locali più vivi e rock della scena milanese.

Aperto lo scorso 5 marzo insieme ai soci Francesca Risi e Gianluca Segale, Germi è un “luogo di contaminazione” dove si fondono diversi linguaggi musicali e non, dove non esiste alto e basso e dove in questi mesi si è passati dal rock di Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Steve Wynn al pop contemporaneo di Ghemon, dalla musica contemporanea a workshop di scrittura, a presentazioni di libri e di fumetti - il locale è letteralmente tappezzato di volumi e classici in vendita.

La prossima Milano Music Week si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2019 e Rockol è media partner dalla prima edizione della rassegna promossa da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ASSOMUSICA (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori), con il patrocinio del MiBAC Ministero per i beni e le Attività Culturali. La curatela artistica è di Luca De Gennaro.

Germi si trova in via Cicco Simonetta 14/4. Per accedere agli eventi è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere sul sito con 24 ore di anticipo.

