Un tour in Europa per Calcutta Archiviata la serie di concerti che per tutta l’estate lo hanno visto esibirsi dal vivo per la Penisola con il nuovo album “Evergreen”, Calcutta si appresta a portare la sua musica fuori dai confini nazionale.



Il cantautore di Latina ha annunciato le date del tour europeo che tra novembre e dicembre lo terrà impegnato in alcune delle principali città del Vecchio Continente.



Queste le date dei concerti:



19/11 San Marino Teatro Nuovo Dogana

21/11 Zurigo Komplex 457

22/11 Lugano Padiglione Conza

24/11 Londra O2 Shepherds Bush Empire

25/11 Parigi Elysée Montmartre

26/11 Bruxelles La Madeleine

28/11 Amsterdam Melkweg Amsterdam

01/12 Luxembourg Rockhal

02/12 Berlino Festsaal Kreuzberg

07/12 Barcellona Sala Apolo

09/12 Madrid Ochoymedio - Sala But