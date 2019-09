Ariana Grande, annullato l'incontro con i fan: 'Cercavo di mascherarlo, ma...'

Non è un bel periodo per Ariana Grande, stando a quanto lei stessa racconta ai suoi fan in una lettera inviata poco prima di un concerto in Germania.

La popstar, attualmente impegnata dal vivo in Europa con il tour del suo ultimo album "Thank u, next", si è vista costretta ad annullare un incontro con alcuni fan (quelli che avevano acquistato il biglietto che prevedeva anche il meet&greet nel backstage) a causa di alcuni problemi personali. La voce di "God is a woman" ha spiegato così la decisione, in una e-mail inviata poche ore prima del concerto:

"La mia ansia e la mia depressione sono state ai massimi storici di recente. Cercavo di mascherarlo. Ma oggi è stata dura. Ho avuto una serie di attacchi di panico, non potrei darvi il meglio di me. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto con il meet&greet saranno rimborsati".

Gli ultimi mesi non sono stati facilissimi dal punto di vista emotivo per la cantante, dopo la morte del suo ex fidanzato Mac Miller e la separazione dal fidanzato Pete Davidson.