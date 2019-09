Francesco Zampaglione (ex Tiromancino) sulla rapina: 'Atto dimostrativo'

"Non l'ho fatto per soldi, ho una buona disponibilità economica. Era un atto dimostrativo, l'ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese": è quanto avrebbe detto Francesco Zampaglione, ex Tiromancino (il secondo nella foto, partendo da destra), durante l'interrogatorio di convalida di fronte al gip, dopo l'arresto a Roma per tentata rapina. A riferirlo è Il Messaggero, che fa sapere che il giudice ha convalidato l'arresto del musicista e ha disposto che Zampaglione resti nel carcere di Regina Coeli.

Uscito dai Tiromancino nel 2015 dopo una nuova lite con suo fratello Federico, il leader della band romana, negli ultimi mesi Zampaglione era tornato a lavorare a nuova musica per la sua carriera solista, intenzionato a dare un seguito al suo album del 2012 "Un uomo e...", come aveva fatto sapere via social il giorno prima di compiere il gesto che gli è costato il carcere. Silenzio, per ora, da parte del fratello, impegnato con le ultime date del tour estivo dei Tiromancino legato ai festeggiamenti per i venticinque anni di carriera del gruppo.