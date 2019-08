Gemitaiz: coinvolto in un incidente stradale a Milano

È lo stesso Davide De Luca (in arte Gemitaiz) a raccontare sul suo profilo Instagram – attraverso la pubblicazione di una serie di stories – di essere rimasto coinvolto in un incidente automobilistico nella scorsa notte, tra il 30 e il 31 agosto. Il cantante di “Veleno 7” – che più volte ha dichiarato di non aver mai conseguito la patente di guida – occupava il posto del passeggero e in macchina con lui si trovava Venerus. I due si sono esibiti come ospiti ieri sera al concerto di Franco126, di scena al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Il rapper romano, stando a quanto raccontato da lui stesso sui social, non ha riportato alcun danno fisico importante a differenza del collega con il quale aveva appena duettato in “Senza di me” che – sulla foto condivisa su Instagram – mostra diverse medicazioni alla testa. Entrambi sono comunque fuori pericolo.

Ecco lo scatto che ritrae Gemitaiz e Venerus in ospedale dopo l'incidente - presa da Instagram e riportata online da Blasting News:

Gemitaiz, affermando di essere "vivo per caso", riversa la colpa dell’incidente contro un suo fan che – racconta il rapper – avrebbe guidato in stato di ebbrezza: