Addio a Alfred Jackson, fratellastro di Prince

È scomparso lo scorso 29 agosto - all’età di 66 anni - Alfred Jackson, il fratellastro più anziano del musicista di Minneapolis Prince. Jackson è stato ritrovato senza vita – attualmente il motivo del decesso è sconosciuto, ma la polizia attribuisce la sua morte a cause naturali - presso la sua abitazione di Kansas City, Missouri, e a darne il triste annuncio è stata la sorella di Prince, Tyka Nelson, con un post pubblicato su Facebook:

Ciao, questa mattina il mio amato fratello maggiore Alfred è passato a miglior vita. Grazie per il vostro rispetto nei confronti della nostra privacy e per essere così gentili con lui. Con amore Tyka

Alfred Jackson – figlio di Mattie Della Shaw, madre anche del musicista di “Purple rain”- aveva prestato servizio in Vietnam ed era un veterano della U.S. Air Force. Il fratellastro di Prince era, inoltre, uno dei sei eredi della proprietà dell’artista – il cui patrimonio non è stato finora valutato ufficialmente.

Il prossimo 13 settembre la Prince Estate pubblicherà le ristampe dei due album del 1996 di Prince, "Chaos and Disorder" e "Emancipation" – per la prima volta su disco dopo dieci anni e con una prima pubblicazione in assoluto in vinile – e “The VERSACE Experience (PRELUDE 2 GOLD)”. A ottobre, invece, uscirà "The Beautiful ones" – l’autobiografia rimasta incompleta per la dipartita della voce di “Paisley park”.