Propaganda Festival: il 13 settembre a Milano e il 15 settembre a Roma

Il rapper romano Noyz Narcos sarà protagonista, insieme a The Nightskinny, di due serate per il Propaganda Festival che si svolgerà a Milano il 13 settembre presso il Circolo Magnolia e a Roma il 15 settembre all’India Estate. Il rapper – che ha pubblicato il suo ultimo disco “Enemy”, a cui hanno collaborato anche Salmo, Coez, Achille Lauro e Carl Brave – e il produttore DJ Luca Pace saranno raggiunti sul palco da alcuni ospiti come Gemello, Speranza e Ketama 126. La conclusione dei concerti darà via agli aftershow a cura di TY1, Dj Gengis, WHTRSH (il dj ufficiale di Coez) e Dj 2p (dj ufficiale di MadMan).

I biglietti per assistere alle due date dell’evento sono già disponibili all’acquisto su Ticketone e presso i punti vendita abituali.