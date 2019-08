Charli XCX: ascolta "Warm" con le Haim

La cantautrice britannica Charlotte Emma Aitchison nota per le cose musicali con lo pseudonimo di Charli XCX ha condiviso un'altra canzone dal suo prossimo album “Charli”. Il brano è intitolato "Warm" e a darle manforte ci sono le sorelle Haim.

“Charli”, che fa seguito a “Sucker” uscito nel dicembre 2014, è il suo quarto disco e verrà pubblicato il prossimo 13 settembre. Nella nuova uscita discografica trovano posto "1999" (con Troye Sivan), "Blame It on Your Love" (con Lizzo), "Gone" (con Christine and the Queens) e "Cross You Out" (con Sky Ferreira). Altri ospiti sono cupcakKe, Clairo, Yaeji e Kim Petras.

Charli XCX presenterà il nuovo album dal vivo anche in Italia il 18 novembre al Fabrique di Milano.