Di come nacque la hit degli Eagles "Life in the Fast Lane"

Il chitarrista degli Eagles Joe Walsh ospite nel programma radiofonico di Uncle Joe Benson su Ultimate Classic Rock Nights ha ricordato come è stata scritta la hit della band californiana "Life in the Fast Lane", incluso nell’album “Hotel California” nel 1976. sia stato costruito con l'aiuto di Don Henley e Glenn Frey da un riscaldamento pre-show che stava usando da un po 'di tempo.

Ricorda Walsh che si stava scaldando prima di uno show con Don Henley e Glenn Frey: “Stavamo parlando di una canzone rock'n'roll, e Don e Glenn dissero, ‘Cosa hai fatto?’. L’avevo suonata per riscaldarmi prima di salire sul palco. Dissi, "Beh, ho qualcosa, ma è davvero difficile da suonare’. A loro piacque molto. Era un bell’assolo. Ma tutto quello che avevo era un assolo e qualche improvvisazione."

Continua Walsh:

"Don se ne andò e fece quello che faceva, che era “Life in the Fast Lane" e Glenn arrangiò la canzone. Quella fu la prima canzone di Henley-Frey-Walsh scritta da noi.”

La canzone è spesso vista come affascinante "Life in the Fast Lane" (Vita in corsia di sorpasso), ma in realtà Frey intendeva i testi come un avvertimento contro di essa e ha creduto che potesse aiutare gli stessi Eagles ad affrontare il proprio stile di vita. Una volta disse: "Ci siamo resi conto che correre in giro, feste e auto veloci non sono proprio la risposta. È un modo un po' superficiale per avvicinarsi al perché siamo su questo pianeta e probabilmente è venuta come una coscienza di gruppo."