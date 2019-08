Brian Johnson (AC/DC): "Ecco come nacque 'Hells Bells'"

Torna sulla rete televisiva statunitense AXS TV il programma condotto dal giornalista Dan Rather ‘The Big Interview’. Il primo ospite della trasmissione sarà quello che era (o è ancora?) il frontman degli AC/DC Brian Johnson, che, sulla medesima rete, conduce "A Life on the Road".

Johnson, nel salotto di Rather, ricorda di avere avuto il blocco dello scrittore mentre lavorava alle Bahamas sul classico album degli AC/DC “Back In Black”, il suo primo con la band australiana. Completamente privo di idee, Johnson era a colazione con il produttore Mutt Lange. Mentre i due parlavano, si scatenò una tempesta tropicale, che dette un scossa alla creatività di Johnson e piantò i semi per quello che sarebbe diventato uno dei più grandi successi degli AC/DC: "Hells Bells".

Racconta Johnson: