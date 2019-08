Offspring: Greg K. denuncia i compagni di band

Il bassista e membro fondatore degli Offspring Greg Kriesel - aka Greg K. – non ha partecipato alle ultime date del tour della band punk rock californiana. Ora stanno girando notizie che Kriesel sarebbe impegnato in un'azione legale contro i suoi (vecchi?) compagni di band.

Come riporta il sito Dying Scene, i compagni nel mirino di Kriesel sono il cantante e chitarrista Bryan ‘Dexter’ Holland e il chitarrista Kevin ‘Noodles’ Wasserman, accusati di violazione del marchio e della violazione dell'accordo di partnership sui diritti del nome Offspring.

Kriesel afferma che Holland e Wasserman hanno cercato di "cogliere affari, opportunità commerciali e risorse" cercando di privarlo dei propri interessi e diritti senza un equo compenso e di aver negato il suo status di socio della band.

Per chi volesse, a questo indirizzo è possibile prendere visione del documento nella sua interezza.

Sebbene gli Offspring non abbiano rilasciato dichiarazioni riguardo la causa e non abbiano commentato rilasciato alcun commento sullo status di Greg come membro della band, è ancora elencato come membro sia sulla pagina Facebook del gruppo che sul loro sito ufficiale.

Nel periodo in cui non si è esibito con il gruppo, Greg è stato dapprima sostituito dal bassista dei No Doubt Tony Kanal e ora dal chitarrista degli H2O e membro in tour degli Offspring Todd Morse.

Insieme a Dexter e Noodles, Greg è uno dei tre membri ad apparire in tutti gli album degli Offspring dal loro eponimo debutto nel 1989. Non è dato sapere se Kriesel abbia suonato o meno il basso nel decimo album in studio della band - il loro primo dal 2012, quando uscì “Go By By” - e che dovrebbe essere pubblicato entro la fine di quest’anno o, al più tardi, nel 2020.