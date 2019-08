Neil Young & Crazy Horse: ecco la nuova canzone ‘Milky way’

Il rocker canadese e la sua band pubblicheranno nel corso del prossimo mese di ottobre il nuovo album “Colorado”, anticipato dal primo singolo “Milky way” – uscito ieri, 29 agosto.

Il brano è estratto dalla nuova prova sulla lunga distanza di Neil Young insieme ai Crazy Horse - successore di "Psychedelic pill" e "Americana" del 2012; il disco è stato annunciato dallo stesso artista sul suo sito web ufficiale e descritto da Young come: “una raccolta di dieci canzoni che vanno dai 3 ai 13 minuti".

Ascolta “Milky way”:

Per il prossimo mese di settembre il leggendario cantautore di "After the Gold Rush" sarà protagonista di tre appuntamenti negli USA: il 14 settembre sarà a a Lake Hughes, in California, insieme a Norah Jones e Father John Misty, per rendere omaggio all'album "Harvest" del 1972; il 19 settembre sarà al Murat Theatre di Indianapolis e il 21 settembre parteciperà al "suo" Farm Aid in Wisconsin, al quale parteciperanno - tra gli altri - anche Willie Nelson e John Mellencamp.