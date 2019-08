Capo Plaza ha collaborato con Aya Nakamura nel remix di ‘Pookie’

È uscita ieri, 29 agosto, la canzone “Pookie” che vede il trapper salernitano collaborare con l’artista francese Aya Nakamura. Capo Plaza – che si è esibito sul palco del Rock in Roma lo scorso 30 giugno, qui l’intervista di Rockol dal backstage del festival romano – ha da poco concluso il “Da 0 a 20 Summer Tour”, andato in scena per l’ultima data al Contro Festival di Castignole Delle Lanze (AT) Per il 2019 il trapper ha all’attivo altre collaborazioni, come quella per “Gang shit” della Dark Polo Gang, oltre al remix di “Look back at it” di A Boogie Wit Da Hoodie.

Ascolta “Pookie”: