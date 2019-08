Post Malone: ascolta la nuova canzone ‘Circles’

Annunciato sui social dal manager del rapper di Syracuse e dallo stesso Post Malone lo scorso 26 agosto, il prossimo 6 settembre uscirà "Hollywood's Bleeding" e oggi, 30 agosto, è stata pubblicato un nuovo singolo estratto dal nuovo disco.

Ecco “Circles”, il nuovo singolo che anticipa l’ideale seguito di "Beerbongs & Bentleys" del 2018:

Post Malone – che presenterà settimana prossima la terza fatica in studio di registrazione – è stato recentemente protagonista sul palco dello Sziget Festival e lo scorso 25 agosto si è esibito in occasione del festival di Leeds . Il rapper di Syracuse proseguirà il tour - di cui non sono state annunciate altre date in Europa - a Tacoma, nello stato di Washington, e poi sarà impegnato tra Stati Uniti e Canada per altre trentacinque tappe, prima dei concerti conclusivi a Los Angeles il 20 e 21 novembre.