Francesco Zampaglione (ex Tiromancino) arrestato dopo una rapina

Ex componente dei Tiromancino e fratello del frontman del gruppo romano, Federico, Francesco Zampaglione - il secondo nella foto in alto, partendo da sinistra - è stato arrestato ieri, 29 agosto, dopo essere stato fermato dagli agenti di polizia del Reparto Volanti e dagli uomini del commissariato di Monteverde in seguito a una rapina mano armata presso una banca sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma.

Zampaglione, il quale non aveva nessun precedente di rilievo a carico, si è recato nel primo pomeriggio di giovedì a volto scoperto e con una pistola alla mano – rivelatasi poi finta – intimando i dipendenti ad aprire le casse e a consegnarli il denaro. Il colpo ha avuto inizialmente un esito positivo, dal momento che dalla banca non è stato lanciato tempestivamente l’allarme alle autorità ma un cittadino che si trovava proprio dentro la filiale ha deciso di seguirlo e ha chiamato il 112 per riferire le specifiche e la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti di polizia hanno bloccato via di Monte Verde e, una volta arrestato Zampaglione, lo hanno trasferito presso il carcere di Regina Coeli. La polizia ha recuperato la refurtiva e ritrovato in strada la maglietta che il musicista si è tolto per cambiarsi dopo la rapina.