Angels And Airwaves (Tom De Longe): ecco la nuova ‘Kiss & tell’

Il progetto nato da Tom De Longe ha presentato un nuovo pezzo dal titolo “Kiss & tell” che segue la precedente pubblicazione del brano “Rebel girl”. L’ex-Blink 182 ha descritto così la nuova canzone degli Angels & Airwaves, disponibile all'ascolto nel video riportato più sotto:

L’inizio della canzone è un omaggio ai Beach Boys. Il pezzo si apre con armonie a tre parti per creare un’introduzione fatta da più dimensioni. Volevamo creare un sound che unisse elementi elettronici a strutture melodiche del classic rock e del pop punk. Il testo racconta di cosa vuol dire ritrovarsi in bilico sulla lama di un rasoio. Fare qualcosa che non dovresti fare, e anche se potresti morire mentre lo fai, ti fa ancora sentire vivo.

Il progetto di Tom De Longe – che ha lasciato il gruppo ora composto da Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba nel 2015 - ha all’attivo cinque album in studio oltre a diversi EP, singoli e raccolte. Attualmente al lavoro su un nuovo album, da ottobre - per la prima volta dopo sette anni - gli Angels & Airwaves saranno impegnati in un tour in America che è stato aperto dal concerto in scena a Solana Beach, in California, lo scorso 28 agosto. Per l'occasione sono stati presentati dal vivo, oltre ai nuovi singoli e altri pezzi meno recenti degli Angels & Airwaves, anche canzoni dei Blink 182 come “I miss you”.