Francesco Gabbani è coautore di "Boez andiamo via". VIDEO

Va in onda su Rai 3 in prima serata da questa sera 2 settembre alle 20,25 la docuserie "Boez andiamo via", per la regia di Marco Leopardi e Roberta Cortella. Le musiche originali sono di Leo Rosi, producer e compositore, già collaboratore di Zucchero negli anni Novanta, premiato con il David di Donatello nel 2015 per la colonna sonora dle film "Anime nere" di Francesco Munzi e autore di canzoni con Filippo Gabbani ("Bandita", per Jake La Furia) e con il fratello Francesco Gabbani.

La sigla del programma, "Posso dire che ti amo", è stata appunto scritta da Rosi con Francesco Gabbani; un paio d'anni prima che il cantautore toscano vincesse Sanremo Giovani con "Amen" la sua partecipazione al Festival era già stata proposta, senza esito, proprio con "Posso dire che ti amo".

Ecco il video della canzone.