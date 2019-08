James Blunt: il nuovo album sarà ‘Once upon a mind’. Ecco tracklist e singolo

Il cantautore britannico di “You're beautiful” pubblicherà il prossimo 25 ottobre il suo nuovo e sesto album, s’intitolerà “Once upon a mind” e uscirà a due anni di distanza dal precedente lavoro discografico “The afterlove” - che contava della collaborazione di diversi musicisti come Ed Sheeran.

James Blunt, in un comunicato stampa, ha descritto così la sua nuova fatica in studio di registrazione:

Penso che questo sia l’album più onesto che abbia mai fatto. ‘Back to Bedlam’ era simile, avevo scritto quelle canzoni per un po’ sulle mie esperienze di vita di quel momento, e si sono unite al mio debutto. Ogni canzone di questo album rappresenta qualcosa che sto vivendo o di cui ho fatto esperienza recentemente. È un disco molto personale e sono orgoglioso di poterlo condividere.

L’album “Once upon a mind” è anticipato dal singolo ‘Cold’ - presentato ieri, 29 agosto, e disponibile all’ascolto nel video qui sotto – e la tracklist si completa di undici tracce i cui titoli sono riportati di seguito.

Tracklist:

1. The Truth

2. Cold

3. Champions

4. Monsters

5. Youngster

6. 5 Miles

7. How It Feels to Be Alive

8. I Told You

9. Halfway

10. Stop the Clock

11. The Greatest