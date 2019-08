Noel Gallagher vuole dare il via a una petizione per sciogliere i Foo Fighters

Lo scorso 25 agosto i Foo Fighters si sono esibiti come headliner al festival di Reading (Inghilterra) e hanno lanciato una petizione pubblica per far riunire gli Oasis. Il batterista dei Foos Taylor Hawkins ha adornato la grancassa con una foto dei fratelli Gallagher e ha detto: "Uno di questi giorni riavremo gli Oasis. Uno di questi giorni”.

Il frontman della band statunitense Dave Grohl, in aggiunta a Hawkins, ha detto al pubblico: "Ci stiamo provando. Ci stiamo provando. Firmiamo una petizione. Tutti qui, okay?”. Grohl ha chiesto alla folla: "Quante persone vogliono vedere gli Oasis fare un concerto?".

Una delle parti in causa, ovvero Noel Gallagher, venuto a conoscenza della cosa, durante il suo concerto di San Diego (California) giovedì sera, ha parlato della petizione dei Foo Fighters ed ha aggiunto: