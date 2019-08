Nick Mason salva dal fallimento la squadra di calcio inglese del Bolton

E’ noto che il batterista dei Pink Floyd Nick Mason possiede una grande passione per le auto in generale, e per quelle d’epoca in particolare, ma anche per il calcio.

Come riporta il quotidiano inglese Sun, ci sarebbe infatti anche lui nella cordata denominata Football Ventures che, versando 10 milioni di sterline, ha scongiurato che la storica squadra di calcio del Bolton, tra i team che hanno fondato la Football Association (la federazione calcistica inglese), fallisse a causa di problemi finanziari.

Il Bolton, club fondato nel 1874 con sede a Horwich nella contea metropolitana della Greater Manchester, milita nella terza serie inglese. Questo il primo comunicato del gruppo Football Ventures: "Siamo entusiasti di iniziare a far rinascere questa magnifica squadra di calcio e riportarla dove merita".