Milano Rocks a Rho: orari, biglietti, come arrivare

Venerdì 30 agosto e sabato 31 agosto va in scena all'Area Expo al MIND – Milano Innovation District di Rho (Mi) il Milano Rocks.



Headliner della prima giornata saranno Florence and the Machine. Ad aprire le danze sono chiamati i Pvris, seguiti dai The 1975. La seconda giornata sarà chiusa dai Twenty One Pilots, prima di loro Fidlar e Billie Eilish

Come arrivare

Treno

L'ingresso all'area concerti (ACCESSO TRIULZA) si trova vicino alla fermata della stazione RHO-FIERA, raggiungibile con i seguenti treni:



Linee suburbane

S5 (VARESE – MILANO – TREVIGLIO) e S6 (NOVARA – MILANO – TREVIGLIO)

(VARESE – MILANO – TREVIGLIO) e (NOVARA – MILANO – TREVIGLIO) S11 (CHIASSO – COMO – MILANO)

Linee regionali

Milano – Gallarate – Varese

Milano Centrale – Arona – Domodossola

Milano – Luino

Per il ritorno a Milano, oltre all'offerta ferroviaria ordinaria, saranno istituiti treni straordinari.



MILANOROCKS: M1 POTENZIATA E PARCHEGGI FINO A TARDA NOTTE



Venerdì 30 e sabato 31 agosto, in occasione del MILANOROCKS a Mind-Area Expo, abbiamo previsto più corse sulla M1 e parcheggi aperti fino a tarda notte. Vi ricordiamo che per raggiungere Rho con la linea Rossa serve un biglietto Mi1-Mi3 da 2€. Oppure potete pagare contactless direttamente ai tornelli. Buon divertimento e buon viaggio.



Più corse sulla M1

Nelle serate dell'evento viaggeranno sulla linea Rossa treni aggiuntivi per facilitare il rientro del pubblico verso il centro di Milano. Ultima partenza dal capolinea Rho Fieramilano alle 00:10.



Parcheggi aperti fino a tarda notte

I parcheggi di corrispondenza di Molino Dorino e Lampugnano restano aperti fino alle 2 di notte.



Bus notturni

Per proseguire il vostro viaggio in tarda notte, potete usare i bus della rete notturna. Qui la mappa di tutte le linee.



Biglietti per la metropolitana: meglio con carte contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.



Servono informazioni?

I nostri Assistenti alla clientela saranno a disposizione dei passeggeri nella stazione di Rho Fiera. Se vi servono informazioni, potete anche scriverci su Twitter menzionando l'account @atm_informa.



Auto

Si consiglia di usare Google Maps come navigatore, sia in arrivo che in uscita dallo show.

Dalle autostrade A7-Genova, A1-Bologna, A4-Torino: A50 Tangenziale ovest, direzione Varese, uscita FIERAMILANO.

Dall'autostrada A4-Venezia: uscita PERO-FIERAMILANO.

Dalle autostrade A8-Varese, A9-Como: dalla barriera di Milano Nord direzione A4-Venezia e uscita FIERAMILANO.

A chi dovesse accompagnare qualcuno al festival consigliamo di utilizzare l'indirizzo Via Achille Grandi, Rho (sempre tramite Google Maps).