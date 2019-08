Duff McKagan: "Con il successo ho avuto un senso di colpa punk rock"

Il bassista dei Guns N’Roses Duff McKagan è stato ospite di Henry Rollins ed ha parlato della sua carriera, sia con la band di Los Angeles che quella solista.

Una delle domande poste a Duff ha riguardato cosa ha imparato sull'umanità militando in una delle più grandi rock band del mondo. Ecco cosa ha risposto:

“Quando la nostra band è diventata quella big band, penso di avere avuto un senso di colpa punk rock. Ci sono voluti un paio di anni per adattarmi a questa cosa, ‘Qual è il mio posto in questa cosa?’. Sono pulito dal '94 ed è da allora che ho iniziato a prendere coscienza di molte cose e ad avere consapevolezza di me stesso, e attraverso le arti marziali ho iniziato a prendermi la responsabilità delle mie azioni passate. Mi ha davvero permesso di aprire le orecchie verso le altre persone. In tournée dal '94, ho fatto molto. Ho fatto grandi tour; ho fatto dei tour in van; ho fatto ogni tipo di tour. Nel frattempo, sto leggendo la storia. Vado a visitare questi luoghi di cui leggo la storia e ho iniziato a parlare con le persone, poi ho iniziato a parlare con i fan che vengono ai concerti. Conosci le storie della loro vita... ti raccontano un sacco di cose su di loro, probabilmente molte di più di quante ne potrebbero dire al loro terapeuta o al loro migliore amico... Stai parlando e stai parlando alla gente. Se sono in qualche bolla, stiamo facendo questi spettacoli enormi e nessuno ti chiede per chi voti. Non importa a nessuno... Abbiamo suonato a Kuala Lumpur o ad Abu Dhabi, dove le donne hanno la testa coperta fanno la stessa cosa (alza il pugno) che fa il ragazzo di Little Rock, nell'Arkansas, muovono il culo. Se esiste una qualche bolla, è l’unità sotto il rock’n'roll”.