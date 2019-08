Pink Floyd: esce il cofanetto 'Pink Floyd The Later Years'

Il prossimo 29 novembre la Pink Floyd Records pubblicherà 'Pink Floyd The Later Years', un cofanetto di 16 CD (5 CD, 6 Blu Ray, 5 DVD) che raccoglie il materiale creato da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright dal 1987 in poi. Quel periodo include i tre album in studio: 'A Momentary Lapse of Reason', 'The Division Bell' e 'The Endless River' come anche i due album live: 'Delicate Sound of Thunder' e 'Pulse'. Con una produzione aggiuntiva di David Gilmour ed Andy Jackson, più di 13 ore di audio e materiale audiovisivo inedito, inclusi i concerti di Venezia nel 1989 e Knebworth nel 1990.

Il cofanetto multimediale 'Pink Floyd The Later Years' inizia con 'A Momentary Lapse of Reason'. L'album, presentato per la prima volta in 5.1, è stato remixato e aggiornato da David Gilmour ed Andy Jackson. Rielaborando alcune parti di tastiera di Richard Wright e registrando nuove tracce di batteria con Nick Mason. Tra il 1987 e 1988 i live show della band inglese divennero il tour di concerti più esteso fino a quel momento e produsse 'Delicate Sound of Thunder', filmato al Nassau Coliseum a New York. L'esibizione è stata completamente rielaborata e sviluppata dai negativi originali di 35 mm da Aubrey 'Po' Powell e Benny Trickett. L'audio è stato remixato a 5.1. Include inoltre “Terminal Frost” e “Welcome To The Machine”, due tracce che non erano incluse nella pubblicazione originale del concerto. Per la prima volta il concerto è disponibile in 5.1 su Blu-Ray e DVD.

Due delle aggiunte di 'Pink Floyd The Later Years' sono il concerto di Venezia del 1989 e l'esibizione ai Silver Clef Awards del 1990 a Knebworth. Entrambi i concerti, precedentemente inediti, sono disponibili ora su DVD e Blu-Ray (145min).

David Gilmour ed Andy Jackson hanno remixato l'audio del concerto di Knebworth e tutte 7 le tracce eseguite quel giorno (con musicisti inclusi il sassofonista Candy Dulfer, la vocalist originale di “The Great Gig In The Sky” Clare Torry, il tastierista Michael Kamen e Sam Brown con sua madre, Vicki, alla voce), ora pubblicati per la prima volta su CD.

Il tour che seguì l'album del 1994 'The Division Bell' fu registrato e pubblicato come "Pulse". Questa pubblicazione contiene il film concerto "Pulse" nella sua interezza, rielaborato e sviluppato dai nastri originali, dai rivoluzionari spettacoli al Earl Court, e disponibili per la prima volta su Blu-Ray. Inedito è anche il filmato della band durante le prove il 20 ottobre 1994 mentre esegue “A Great Day For Freedom” e “Lost For Words”.

Nel 2014 i Pink Floyd pubblicarono 'The Endless River', comprendendo per la maggior parte musica strumentale ed ambient basato su materiale registrato durante le sessioni di 'The Division Bell'. Inciso da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright il materiale aggiuntivo fu registrato dal 2013 al 2014 con una canzone, “Louder than Words”, che ha come testo le parole dell'autore e scrittore Polly Samson (l'autore primario dei testi per l'album 'The Division Bell').

Incluso qui per la prima volta anche l'inedito film 'The Endless River' di 52 minuti, commissionato ad Ian Emes, famoso per il suo lavoro con i Pink Floyd, contenute inoltre anche le sue animazioni per “One of These Days”, “Speak To Me”, “Time” e “On the Run”.

A completare il cofanetto sono ore di materiale bonus inedito, tra cui video musicali, documentari, tracce bonus live, film del tour e documentari. Tra gli altri anche la prima pubblicazione di sempre dell'ultima performance live dei Pink Floyd con David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright insieme nel 2007 in Blu-Ray, DVD e vinile 7". Questa esibizione speciale di ‘Arnold Layne’ si svolse durante il concerto tributo a Syd Barrett al The Barbican il 10 maggio 2007. L'intero set vanta audio fino ad oggi inedito o remixato, in più materiale audiovisivo restaurato, rimasterizzato e modificato, tra cui il video mai pubblicato del concerto e clip promozionali.

Con l'aiuto di Nick Mason e l'archivio dei Pink Floyd, il cofanetto contiene riproduzioni dell'artwork del tour, poster, programmi, laminati, un libro con i testi e molto altro, tra cui due singoli in vinile 7" (la versione live di ‘Arnold Layne’ eseguita al Syd Barrett Tribute Concert nel 2007 e ‘Lost For Words’ dalle prove per il tour di 'Pulse' al Earl's Court) in nuove copertine e immagini incise nei lati B. Inoltre è incluso un nuovo libro di foto con copertina rigida di 60 pagine, disegnato da Aubrey Powell di Hipgnosis e Peter Curzon di StormStudios, che contiene immagini inedite.

I 5CD sono contenuti in un libro a copertina rigida di 40 pagine con una guida estesa di tutti i contenuti, tracklist e crediti.

Saranno inoltre disponibili le versioni 'Highlights' di 2LP/1CD, entrambe rivestite in una copertina pieghevole (per entrambi i formati) ed ognuna conterrà un libretto di 24 pagine con foto rare ed inedite.

CD

5CD contenuti in un libro a copertina rigida di 40 pagine, con all'interno tracklist, dettagli esaustivi dei contenuti e crediti.

CD 1 'A Momentary Lapse of Reason' Remixed & Updated 51 min

CD 2 & 3 'Delicate Sound Of Thunder' Remixed 140 min

CD 4 Live Recordings, 1987 & 1994 Unreleased Studio Recordings 65 min

CD 5 Knebworth Concert 1990 57 min

Blu-rays

6 Blu- Ray ognuno dei quali è racchiuso in una custodia pieghevole con cover art dedicata, incluse tracklist e crediti editoriali. I dischi sono contenuti in una busta di plastica protettiva all'interno della custodia.

Blu-ray 1 Surround & Hi-res Audio Mixes 152 min

Blu-ray 2 'Delicate Sound Of Thunder' Restored & Remixed 120 min

Blu-ray 3 'Pulse' Restored & Re-edited 145 min

Blu-ray 4 Venice Concert 1989 & Knebworth Concert 1990 147 min

Blu-ray 5 Unreleased Live Films Music Videos & Concert Screen Films 154 min

Blu-ray 6 Documentaries & Unreleased Material 122 min

DVD

5 DVD (duplicano il contenuto dei Blu-Ray 2-6), ognuno contenuto in un portafoglio pieghevole con cover art dedicata, incluse tracklist e crediti editoriali.

SINGOLI 7"

2 singoli 7 pollici in copertine con nuove immagini, contiene 'Arnold Layne' eseguita live dai Pink Floyd al concerto tributo a Syd Barrett nel 2007 e 'Lost For Words' dalle prove per il tour di Pulse ad Earl's Court.

Photo Book

Libro di foto con copertina rigida di 60 pagine disegnato da Aubrey Powell di Hipgnosis e Peter Curzon di StormStudios, incluse molte immagini mai viste prima.

Replica dei programmi del tour e libri con i testi delle canzoni

Un set nuovamente creato di riproduzioni dei programmi dei tour (Pink Floyd World Tour 1987/1988, Pink Floyd Live 1989, Pink Floyd European Tour 1994), più un nuovissimo libro di testi disegnato da Aubrey Powell di Hipgnosis e Peter Curzon di StormStudios,

Memorabilia

Una raccolta di memorabilia riprodotta inclusi pass dei tour, sticker e poster, tutti stampati per replicare gli originali e contenuti in un prestigioso involucro.