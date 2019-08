Lana Del Rey su Billie Eilish: "E' prodigiosa"

Anche Lana Del Rey si unisce al numeroso coro di quanti apprezzano Billie Eilish.

In una intervista rilasciata al New York Times, la Del Rey ha espresso le proprie opinioni sullo stato attuale del pop mainstream e ha detto:

Nella stessa intervista la interprete nata a New York ha descritto la giovane musicista californiana come ‘prodigiosa’, affermando di avere compreso il suo potenziale dopo aver ascoltato solo un frammento della musica della Eilish.

La stima è reciproca. Infatti, in un'intervista di inizio anno, Billie Eilish disse:

"Non voglio sentire che Billie Eilish è la nuova Lana Del Rey. Non mancate di rispetto a Lana! Quella donna ha reso il suo marchio così perfetto per tutta la sua carriera e non dovrebbe sentirlo."