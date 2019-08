Nick Cave quando PJ Harvey mi lasciò quasi mi cadde la siringa

Nick Cave ha pubblicato un nuovo messaggio sul suo sito The Red Hand Files, luogo in cui interagisce con i suoi fan parlando di musica e non solo.

Il musicista australiano non si è sottratto quindi dal rispondere a Ramon, che da San Paolo (Brasile), gli ha chiesto perché avesse rinunciato al rapporto con la cantautrice britannica PJ Harvey negli anni novanta.

Cave, molto schiettamente, ha risposto:

"La verità è che non ho rinunciato a PJ Harvey, PJ Harvey ha rinunciato a me. Seduto sul pavimento del mio appartamento a Notting Hill, il sole che filtrava dalla finestra (forse), mi sento bene, avendo come ragazza una giovane cantante talentuosa e bella, quando squilla il telefono. Alzo la cornetta ed è Polly”.

Dopo averla salutata PJ gli comunica che voleva lasciarlo. Quando lui ha chiesto per quale motivo, lei ha risposto: "È finita". Cave scrive: "Ero così sorpreso che ho quasi lasciato cadere la mia siringa", pensando, "nel profondo", che la droga "potesse essere stato un problema tra noi, ma c'erano anche altre cose."

Ha poi citato i loro guai, come il suo problema a "capire il concetto di monogamia" e le istanze della Harvey. Dice:

"Alla fine, è dipeso dal fatto che eravamo entrambe persone ferocemente creative, ognuna troppo egocentrica per poter mai abitare nello stesso spazio in modo veramente significativo. Eravamo come due valigie smarrite, su una giostra che non va da nessuna parte."

Dopo la loro rottura, Cave ha dichiarato di aver voluto finire "The Boatman's Call" (disco pubblicato nel 1997), un album che "mi ha guarito da Polly Harvey" e che ha cambiato il mio modo di fare musica: