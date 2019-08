Ozzy Osbourne: "E' stato l'anno più incasinato della mia vita"

L’ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne, ospite del programma radiofonico di SiriusXM ‘Ozzy’s Boneyard’, ha parlato del suo travagliato 2019.

Queste le parole del rocker di Birmingham:

"È stato uno degli anni più incasinati della mia vita. Mi sono rotto il collo a gennaio, ho avuto la polmonite, ho avuto dei fottuti coaguli di sangue... È stato un anno pieno di eventi, per non dire altro. Ho avuto un sacco di dolore quest'anno.”

E’ ha continuato parlando di quanto ‘fantastico’ fosse stato il suo tour d'addio:

“Sono andato a casa per una breve pausa e ho avuto due infezioni da stafilococco a due dita. Dio solo sa come sia successo. Poi ho fatto lo spettacolo di Capodanno al Forum a Los Angeles. Quello è stato l'ultimo concerto che ho fatto, perché a febbraio, di notte sono andato in bagno e ho perso l’equilibrio. Sono caduto come un sacco di patate."

La caduta ha aggravato un vecchio infortunio avuto nel 2003:

"Non so se ricordi, qualche anno fa, ho avuto un incidente col quad. Negli ultimi 10 anni, ho avuto delle scosse elettriche nel braccio. Quindi, quando sono caduto subito dopo la notte di San Silvestro, ero sdraiato lì e mi sono detto: ‘Beh, ce l'hai fatta’. Quindi l’ho detto a Sharon... E lei, ‘Che cosa stai facendo?’. Erano le due del mattino. Ho detto, ‘Penso di essermi rotto il collo’. E lei, ‘Oh, torna a letto’. E io, ‘No. Chiama un'ambulanza'. Così è stato.”

Dopo la caduta ha avuto bisogno di un intervento chirurgico al collo.

I programmi di Ozzy prevedono, a partire dal prossimo 31 gennaio, il ritorno in tour, prima in Gran Bretagna e poi in giro per l’Europa, con una unica data italiana, il 10 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo). Mentre il 29 novembre verrà pubblicata la sua opera omnia nel cofanetto “See You On the Other Side”.