Anche Jovanotti ricorda Tomaso Cavanna

Anche Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, ha commentato la terribile notizia della scomparsa di Tomaso Cavanna.

Jova su Instagram ha pubblicato la foto di un abbraccio con l'amico e ha scritto:

Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa? Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e al sorriso indimenticabile del nostro Tomi.