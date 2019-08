La Rappresentante di Lista: le prossime date live

La band guidata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è impegnata in una serie di date tardo-estive per promuovere l'album "Go go diva" (uscito il 14 dicembre 2018 per Woodworm label).

Questi gli appuntamenti fissati da La Rappresentante di Lista per il Go Go Diva Tour:

30-ago Modena – Modena Indie Festival

31-ago Senigallia (AN) – Mamamia (inizio ore 21:00, ingresso 20,70 euro)

01-set Acquaviva (SI) - Live Rock Festival (ingresso gratuito)

06-set Empoli (FI) - Beat Festival (ingresso gratuito)

08-set Peglio (PU) - Happennino Festival (ingresso gratuito)

13-set Bologna - Tutto Molto Bello (ingresso gratuito)

20-set Trento - Poplar Festival