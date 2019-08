Mark Lanegan, nuovo video più tracklist e copertina dell'album in arrivo

Mark Lanegan, ex voce degli Screaming Trees, è pronto a pubblicare un nuovo album solista. Per preparare il terreno ha condiviso un nuovo singolo, con tanto di video diretto da Dean Karr, intitolato "Night flight to Kabul".

Lanegan è molto contento del risultato, tanto da affermare, parlando del clip:

Questo è il mio terzo video con Dean in tre decenni diversi e devo dire che è senza dubbio il migliore. Il più ambizioso a livello artistico e il più soddisfacente.

Eccolo:

Il nuovo disco di Lanegan si chiama "Somebody's knocking" ed è previsto per il prossimo 18 ottobre 2019. Questa la tracklist:

1. Disbelief Suspension

2. Letter Never Sent

3. Night Flight To Kabul

4. Dark Disco Jag

5. Gazing From The Shore

6. Stitch It Up

7. Playing Nero

8. Penthouse High

9. Paper hat

10. Name and Number

11. War Horse

12. Radio Silence

13. She Loved You

14. Two Bells Ringing At Once

Questa, invece, la copertina:

Lanegan sarà in Italia per una data, il prossimo novembre, a Milano