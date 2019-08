Oasis: Liam riflette su quel brutto 28 agosto 2009 e la fine del gruppo

Il 28 agosto del 2009, dopo una furibonda lite a Parigi fra i fratelli Liam e Noel Gallagher, finiva la corsa degli Oasis. Tutto scoppiò appena prima di salire sul palco del Rock en Seine Festival: ci fu una litigata in cui Liam spaccò la chitarra di Noel, il quale lasciò in tronco il gruppo senza.

Oggi - 28 agosto 2019 - Liam ha pubblicato il video del brano "One of us", pieno di riferimenti al fratello e a quell'evento. Inoltre, in una recente intervista rilasciata a Chris Motyles di Radio X, Liam ha rievocato quel giorno, riflettendo sull'accaduto.

Innanzitutto ha aperto con una stoccata al fratello:

Lo so. Si deve vergognare. Mi domando dove sia adesso. Scommetto che si è nascosto in un armadio, in una stanza buissima.

Liam ha anche aggiunto di essere ancora addolorato per quello scioglimento che "fa ancora male", spiegando che quel litigio finale fu l'inevitabile risultato di una serie di tensioni che si erano accumulate nel gruppo: