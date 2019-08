Sleater-Kinney, online il nuovo singolo "Can I go on"

Si intitola "Can I go on" il quarto estratto dall'imminentissimo nuovo album della band Sleater-Kinney. Il pezzo è online corredato da lyric video. A proposito del pezzo, la cantante e chitarrista Carrie Brownstein ha spiegato che il testo parla di una donna in difficoltà:

La narratrice si trova sull'orlo dell'autodistruzione, dovendo sopportare l'oscurità che ha dentro ed essere all'altezza della pressione quotidiana che imporrebbe di essere sempre gioiose, affidabili e piacevoli.

Ecco il lyric video:

Il novo album, "The Center Won’t Hold" esce venerdì 30 agosto ed è stato prodotto da St. Vincent.