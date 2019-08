Daniele Sepe in tour per promuovere il nuovo album

L'artista partenopeo Daniele Sepe ha appena pubblicato il suo album numero 28, "The cat with the hat" - un omaggio al sassofonista Gato Barbieri, con brani originali, che non fanno parte del repertorio dell'artista argentino.

Sepe ha parlato così dell'album:

Nello scegliere cosa suonare non ho avuto dubbi: inutile ripercorrere brani suoi, giusto un paio, dopo tutto se uno vuole sentirli sente le sue versioni. Ma ho voluto scegliere una serie di brani, molti tradizionali, che ho sempre cercato di immaginare come li avesse suonati lui.

E' prevista una serie di live promozionali per presentare l'album. Queste le date fissate:

30/08 Ischia (NA) - Auditorium Leonardo Carriero - Lacco Ameno - Stefano Bollani Napoli Trip

31/08 Città di Castello (PG) - Stefano Bollani Napoli Trip

01/09 Veruno (NO) – Veruno double jazz @ Piazzetta della Musica - The Cat with the Hat *ospite Hamid Drake

04/09 Pomigliano (NA) - Pomigliano Jazz - The Cat with the Hat *Full Band ospiti Hamid Drake e Roy Paci

07/10 Ibiza - Stefano Bollani Napoli Trip