Roger Hodgson ad Alassio: la recensione del live

Roger Hodgson non ha deluso le attese del pubblico italiano in occasione dell'unica tappa nel nostro paese della sua tournée 2019.

Quasi 2000 persone ieri sera ad Alassio (SV) hanno applaudito il musicista inglese, impegnato nel tour celebrativo per i 40 anni di "Breakfast in America". Album dal quale Hodgson ha pescato abbondantemente per la setlist della serata, a partire dalla leggendaria "Take The Long Way Home" che ha aperto il concerto, passando per le immancabili "The Logical Song", "Breakfast in America", "Child Of Vision" e "Lord is it mine".

In pratica tutte le canzoni firmate da lui in quell'album leggendario, che nel 1979 rimase per 6 settimane in vetta alla classifica USA, conquistando il pubblico di tutto il mondo (e due Grammy Awards).

Per la gioia dei fan storici dei Supertramp, non sono mancati classici come "School", "Even in The Quietest Moments", "Fool's Overture" e "Dreamer", suonati tutti con grande precisione dalla band. Un nota di merito speciale per il sassofonista Michael Geghan, che è riuscito nel difficile compito di non far rimpiangere John Helliwell.

Alle soglie dei 70 anni, Hodgson è apparso in ottima forma fisica e il suo inconfondibile timbro vocale non ha perso lo smalto degli anni d'oro, anche sulle note più alte. Il musicista inglese ha scherzato con il pubblico, in particolare quando ha eseguito i brani del suo repertorio da solista ("quanti di voi hanno ascoltato il mio album 'Open the Door'? Tre o quattro ci sono?") e si è sforzato di parlare in italiano, aiutato sul palco dal presentatore Nick "The Nightfy".

Un concerto quasi perfetto: peccato solo per un service audio non sempre impeccabile e per qualche difficoltà di troppo nella gestione dei biglietti.

(di Maurilio Giordana)

Scaletta:

Take The Long Way Home

School

Breakfast in America

Easy Does It

Sister Moonshine

Lovers in The wind

The Logical Song

Only Because

Lord Is It Mine

Death and a Zoo

Even in The Quietest Moments

Had a Dream

Child Of Vision

Don't Leave me now

Dreamer

Fool's Overture

Give a Little Bit

It's Raining Again