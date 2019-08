Al Carroponte Loredana Berté con il Liberté tour

La cantante originaria di Bagnara Calabra sarà protagonista di una data live nell'ambito del suo Liberté Tour. Il concerto è in programma per il prossimo 4 settembre (un mercoledì) al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), in via Luigi Granelli 1. Si comincia alle ore 21:30 e i biglietti hanno il costo di 35 euro (più diritti di prevendita).

Loredana Bertè, una delle pochissime vere rocker tricolori, è da sempre un personaggio particolare: costantemente in lotta contro il mondo, difficile da gestire e aliena dai compromessi.

Nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra, Loredana vanta una carriera lunga e piena di riconoscimenti. Non ultimo il quarto posto ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il pezzo "Cosa ti aspetti da me". La Berté, inoltre - a riprova del suo status - è stata anche riconfermata come giudice per il talent show televisivo "Amici di Maria De Filippi".