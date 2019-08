Cose mai sentite: gli Slipknot suonati col violoncello

Che l'heavy e l'hard rock coltivino una liaison con la musica classica da molti decenni è cosa nota. Ma probabilmente non vi era ancora capitato di ascoltare una cover degli Slipknot suonata col violoncello. Ci ha pensato un utente YouTube che si fa chiamare SugarCello e, con tanto di maschera in perfetto stile del gruppo dello Iowa, ha eseguito una rilettura di "The Devil in I".

Ecco il video:

"The Devil in I" è inclusa nell'album del 2014 degli Slipknot, ".5: The Grey Chapter". Per il momento non è dato sapere se i diretti interessati abbiano ascoltato la cover e se abbiano un'opinione in proposito...