Madonna: il Madame X Tour inizierà in ritardo

Intoppi a due sole settimane dal via del Madame X Tour di Madonna. Il tutto, infatti, non inizierà -come previsto il 12 settembre, ma ci saranno tre giorni di ritardo. Miss Ciccone dunque partirà con il live presso la BAM Howard Gilman Opera House di New York il 17 settembre. Le tre esibizioni precedenti - sempre nella stessa location - sono state cassate. Quelle del 12 e 14 settembre saranno recuperate rispettivamente il 10 e 12 ottobre. Quella del 15 settembre è stata invece del tutto cancellata.

I motivi di questa decisione non sono chiarissimi, ma un comunicato parla di ritardi nella consegna di materiali speciali necessari alla produzione. Una dichiarazione ufficiale - attribuita a Madonna stessa - spiega:

Madame X è una perfezionista e vuole offrirvi l'esperienza musicale più unica e magica. Ha sottostimato il tempo necessario per portarvi questo tipo di spettacolo così intimo, ma desidera essere perfetta!!! Grazie per la vostra comprensione.

Dopo una serie di concerti negli USA, Madonna sbarcherà anche in Europa - dove, però, non ha programmato passaggi in Italia. Queste le date fissate per ora:

*09/12 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House* RIMANDATA AL 10 OTTOBRE

*09/14 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House* RIMANDATA AL 12 OTTOBRE

*09/15 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House* CANCELLATA

09/17 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/18 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/19 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/21 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/22 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/24 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/25 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/26 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

09/28 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/01 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/02 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/03 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/05 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/06 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/07 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/10 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/12 – New York, NY @ BAM Howard Gilman Opera House

10/15 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

10/16 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

10/17 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

10/21 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

10/23 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

10/24 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

11/07 – Las Vegas, NV @ Colosseum at Caesars Palace

11/09 – Las Vegas, NV @ Colosseum at Caesars Palace

11/10 – Las Vegas, NV @ Colosseum at Caesars Palace

11/12 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/13 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/14 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/16 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/17 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/19 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/20 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/21 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/23 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/24 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/25 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

11/30 – Boston, MA @ Boch Center Wang Theatre

12/01 – Boston, MA @ Boch Center Wang Theatre

12/02 – Boston, MA @ Boch Center Wang Theatre

12/07 – Philadelphia, PA @ The Met Philadelphia

12/08 – Philadelphia, PA @ The Met Philadelphia

12/10 – Philadelphia, PA @ The Met Philadelphia

12/11 – Philadelphia, PA @ The Met Philadelphia

12/14 – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater

12/15 – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater

12/17 – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater

12/18 – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater

12/19 – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater

01/12 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/14 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/16 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/18 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/19 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/21 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/22 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/23 – Lisbon, PT @ Lisbon Coliseum

01/26 – London, UK @ London Palladium

01/27 – London, UK @ London Palladium

01/29 – London, UK @ London Palladium

01/30 – London, UK @ London Palladium

02/01 – London, UK @ London Palladium

02/02 – London, UK @ London Palladium

02/04 – London, UK @ London Palladium

02/05 – London, UK @ London Palladium

02/06 – London, UK @ London Palladium

02/08 – London, UK @ London Palladium

02/09 – London, UK @ London Palladium

02/11 – London, UK @ London Palladium

02/12 – London, UK @ London Palladium

02/13 – London, UK @ London Palladium

02/15 – London, UK @ London Palladium

02/18 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/19 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/20 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/22 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/23 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/25 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/26 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/27 – Paris, FR @ Le Grand Rex

02/29 – Paris, FR @ Le Grand Rex

03/01 – Paris, FR @ Le Grand Rex

03/03 – Paris, FR @ Le Grand Rex

03/04 – Paris, FR @ Le Grand Rex