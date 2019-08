Rogo Universal: UMG chiede ai Soundgarden di ritirarsi dalla class action

Nuovi sviluppi nel caso dell'incendio nei magazzini UMG che ha distrutto molti master di grandi album.

Universal ha chiesto ufficialmente che i Soundgarden si ritirino dalla class action intentata nei confronti dell'etichetta dagli artisti i cui master sono andati perduti. La major spiega che la band sarebbe stata informata fin dal 2015 del fatto che solo pochissimo materiale che la riguarda era andato distrutto. Si tratterebbe del master di "Badmotorfinger", di cui però esistono copie di sicurezza.

UMG, il 26 agosto, ha quindi chiesto che il gruppo faccia cadere le proprie accuse in 24 ore - altrimenti i legali della label chiederanno il rimborso delle spese sostenute.

I Soundgarden, dal canto loro si affidano ai propri avvocati. I quali, per bocca di Howard King (che ha parlato con "Billboard") dicono:

Per 10 anni UMG ha nascosto agli artisti l'entità del danno inflitto ai loro lavori. Perché dovremmo prendere per buono ciò che dicono senza verificare, specialmente visto che rifiutano di consegnarci le trascrizioni della loro testimonianza ufficiale, in cui fanno causa per 100 milioni di dollari in danni a NBC Universal e alla loro assicurazione?